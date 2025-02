Lula põe em dúvida candidaturas de Gusttavo Lima e Marçal

Gusttavo Lima, Lula e Marçal podem se enfrentar nas urnas em 2026 - Foto: Reprodução / Ricardo Stuckert-PR / TV Cultura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou que as candidaturas ao Palácio do Planalto do cantor sertanejo Gusttavo Lima e do ex-coach Pablo Marçal, podem não ser confirmadas.

Em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia na manhã desta quinta-feira, 6, o mandatário avaliou que ainda está muito cedo para alguém se lançar na disputa e também minimizou o bom desempenho da dupla em pesquisas de intenção de voto.

“Ninguém é candidato com tanto tempo de antecedência. As pessoas colocam seu nome e dependendo de sua fama, de seu grau de participação, elas aparecem mais ou aparecem menos, mas na hora que o povo tem que votar para governar um país, o povo não é bobo e vota em quem sabe que vai lutar pelos interesses dela. Estou consciente de que as eleições estão muito longe, que é muito difícil agora ficar lançando nomes, e fazer perspectivas de quem vai ganhar e de quem vai perder, porque a gente só vai saber quando o time entrar em campo. Se depender de mim o negacionismo nunca mais governará esse país. Se depender de mim, o facismo não volta”, afirmou Lula.

Sem citar nomes, o chefe do Executivo nacional criticou candidatos que não respeitam a democracia e alertou que o sistema passa por momentos delicados em todo o mundo.

“Estamos vivendo um momento muito complicado na humanidade. A democracia está perdendo espaço para o extremismo. As pessoas não falam nada com nada, não têm qualquer tipo de respeito às instituições, quando na verdade essas pessoas não têm sequer um passado, nem presente que se peças dizer que elas fizeram alguma coisa. É o negacionismo elevado a quinta potência. Esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que destruir, porque não existe a possibilidade de fazer um governo que atenda os interesses da sociedade brasileira ou de qualquer lugar do mundo se a gente não tiver um regime democrático.