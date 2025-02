Pré-candidatos ao Planalto, Marçal e Gusttavo Lima se encontram

Guttavo Lima e Pablo Marçal - Foto: Reprodução

Colocados como pré-candidatos à presidência da República em 2026, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e o cantor Gusttavo Lima estiveram juntos, nesta quinta-feira, 13, em Miami, Estados Unidos.

A conversa foi confirmada por Marçal, em nota à imprensa. Terceiro colocado na disputa pela prefeitura de São Paulo no pleito de 2024, o empresário disse ter discutido a "paixão pelo Brasil" no encontro. Nos bastidores, o PRTB trabalha para formar uma chapa presidencial com os dois nomes.

“Passamos a tarde discutindo a nossa paixão pelo Brasil. Conquistamos tudo que desejávamos em nossas áreas de atuação e em nosso coração arde a mesma coisa: a vontade de lutar pelo povo. Podemos ir embora do Brasil e viver uma vida maravilhosa, mas queremos ver o brasileiro prosperar”, afirmou Marçal.

O PRTB tem tentado atrair Gusttavo Lima, que já externou sua vontade de concorrer a presidente e ainda não tem sigla. A ideia, segundo Leonardo Avalanche, dirigente nacional da sigla, é escolher o candidato que tiver o melhor desempenho nos levantamentos de intenção de voto.