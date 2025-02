Presidente do PRTB assegura candidatura de Marçal ao Planalto

Pablo Marçal deve ser candidato a presidente - Foto: Reprodução | TV Cultura

O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, reforçou, nesta quinta-feira, 13, que o ex-coach e empresário Pablo Marçal permanece como a aposta da sigla para a disputa da presidência da República em 2026.

Avalanche, um dos principais fiadores da candidatura de Marçal à prefeitura de São Paulo no ano passado, disse que o pré-candidato ao Planalto está alinhado com os princípios da legenda. Ele ainda se referiu ao empresário como o "candidato do momento".

“Hoje, no partido, o nosso candidato é o Marçal, ele é o nosso maior expoente. Desta forma, estamos vindo com força total para vencer as eleições”, defendeu em entrevista ao portal CNN Brasil, braço do canal de mesmo nome.

O dirigente, porém, voltou a abrir as portas do partido para o cantor Gusttavo Lima, que tem interesse em ser candidato a presidente. A Caso a filiação do 'Embaixador' aconteça, o critério usado para escolher a candidatura será o desempenho nas pesquisas.

“Com relação ao Gusttavo Lima, ainda estamos conversando. Se ele vier a se filiar no partido, a gente vai ter os dois convergidos trabalhando na chapa. Aí, quem estiver mais pontuado será naturalmente o candidato. Queremos esta composição”, afirmou.