Beyoncé pode receber Comenda 2 de Julho, maior honraria da Alba

Beyonce pode ganhar maior honraria da Alba - Foto: Divulgação | AFP

A cantora americana Beyoncé Knowles pode ser agraciada em breve com a Comenda 2 de Julho, principal honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A Casa recebeu, nesta quinta-feira, 13, o texto do Projeto de Resolução Nº 03244/2025, que dispõe sobre a concessão.

A indicação é de autoria do deputado estadual Nelson Leal (PP), ex-presidente da Casa. O documento foi assinado pelo parlamentar em dezembro de 2023, mesma época em que a artista fez uma aparição surpresa em Salvador, e agora tramita nas comissões diretora e de Constituição e Justiça do legislativo estadual.

Nelson destaca a trajetória da artista e o incentivo aos projetos que ofertam bolsas para empreendedores negros e as ações sociais.

"Destarte, é com satisfação que rendo esta justa homenagem, através da proposta de concessão da Comenda 2 de Julho, pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a BEYONCÉ, por presentear a todos nós com músicas e entretenimento de qualidade, tornando-se um verdadeiro ícone, sobretudo, da música mundial, além de ações sociais através da Beygood, fundação de caridade da artista americana que vai oferecer bolsas para empreendedores negros e indígenas no Brasil", diz trecho do projeto apresentado pelo deputado.

O documento ainda prevê a realização de uma solenidade na Alba, como de costume, o que abre margem para uma possível presença da cantora em solo baiano.

"A comenda 2 de Julho será entregue em Sessão Especial da Assembleia Legislativa, em data a ser estabelecida pela Mesa Diretora", diz artigo do projeto apresentado pelo deputado estadual.