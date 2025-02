"Anticristo virá da direita", dispara deputado conservador

Otoni de Paula e o ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Otoni de Paula (MDB), pastor evangélico e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou, durante entrevista, que o chamado 'Anticristo', figura descrita na bíblia como peça-chave para o início do fim da vida humana na terra, será oriundo da direita.

Otoni, que tem sido alvo de críticas por conta de seus posicionamentos recentes, afirmou que a bíblia aponta que o Anticristo surgirá dentro do discurso político conservador, se apresentando como uma "figura convincente".

“Não se espante porque o Anticristo, de acordo com a bíblia, não será alguém vindo do progressismo. O Anticristo, de acordo com os detalhes que a bíblia dá, ele virá do conservadorismo, possivelmente virá da própria direita. Porque a bíblia diz que ele será uma figura tão convincente que se possível for vai engana até os salvos, os escolhidos. Ora, diz que vai enganar Israel", disparou em entrevista ao canal MyNews, no início desta semana.

"Anticristo é alguém pró-família, pró-Israel, alguém pró-valores alguém e que defende nossos princípios. E, lá na frente, diz a Bíblia, vai se revelar o Anticristo. Então, o Anticristo não pode vir da esquerda, porque senão vai me enganar, não dos ares progressistas. Mas se virá com capa protetora de Deus, Pátria e Família, aí posso me enganar porque veio com uma capa que me agrada", completou.