Janones usa camisa polêmica contra pedido de anistia

Janones provoca com camisa contra a anistia - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Reprodução

O deputado federal André Janones (Avante-MG) surgiu na Câmara, nesta quarta-feira, 12, usando uma camisa em provocação aos pedidos de anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023. A peça continha a seguinte frase: "Anistia é o car*lh*".

Janones circulou com a roupa polêmica no mesmo dia em que a esposa de um dos presos por participação na conspiração e invasão esteve em Brasília para conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A proposta de 'perdão' aos envolvidos no episódio conta com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Motta, que foi eleito para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL), tem sinalizado que pode pautar o projeto no plenário da Câmara dos Deputados, desde que haja um entendimento entre as lideranças partidárias da Casa.