Bolsonarista que matou petista em festa é condenado a 20 anos de prisão

Marcelo Arruda e Jorge Guaranhos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-policial penal Jorge Guaranho foi condenado, nesta quinta-feira, 13, a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio duplamente qualificado - motivo torpe e comum, cometido contra Marcelo Arruda, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, em julho de 2022.

Marcelo foi morto na própria festa de aniversário, com temática do PT, no dia 9 de julho de 2022. Durante o julgamento, a defesa de Guaranho afirmou que o policial agiu em legítima defesa ao atirar no aniversariante.

Durante o julgamento, Guaranho disse ter se arrependido de cometer o homicídio, mas afirmou que sua família também sofreu durante o período. "Arrependimento vai ser para sempre. Marcelo morreu, eu quase morri", lamentou.

A juíza Mychelle Pacheco Cintra Stadler, que presidiu o júri popular, determinou a prisão imediata do policial, que cumprirá regime fechado. Caberá ao Departamento de Polícia Penal do Paraná a unidade prisional em que a pena será cumprida.