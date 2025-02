Eduardo Paes e Nikolas Ferreira brigam por causa de Lady Gaga

Nikolas Ferreira e Eduardo Paes - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Angela Weiss | AFP

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), discutiu com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) nas redes sociais, após o parlamentar ironizar a realização do show da cantora Lady Gaga em solo carioca. A apresentação acontecerá em maio deste ano.

Nikolas compartilhou um vídeo em que um grupo de pessoas aparece deitado no chão para escapar de um tiroteio. O deputado bolsonarista ironizou a vinda de Lady Gaga, e ignorou a responsabilidade do governo estadual na segurança pública.

"Ainda bem que o prefeito do RJ providenciou o show da Lady Gaga no Carnaval”, escreveu o deputado do PL.

Eduardo então fez uma publicação marcando Nikolas e apontando que Castro, governador do Rio, é aliado do deputado e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda lembrou da vitória contra Alexandre Ramagem (PL) na eleição para a prefeitura.

"Todo mundo é do seu partido (PL) deputado. No ano passado dei chinelada no candidato de vocês aqui. Ano que vem vamos trabalhar muito para colocar o time de vocês pra correr do governo do Estado também", disparou Eduardo Paes.