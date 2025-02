Tabata pode virar ministra de Lula para resolver impasse com Ibama

Lula e Tabata Amaral, que pode se torna ministra do seu governo - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) voltou a ter o nome sondado para ocupar o Ministério de Ciência e Tecnologia no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos dias. Sua nomeação para o cargo ajudaria o Palácio do Planalto a resolver um impasse criado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Caso Tabata se torne ministra, Rodrigo Agostinho, atual presidente do Ibama, será chamado para ocupar a cadeira na Câmara dos Deputados, uma vez que ele é o primeiro suplente na fila. Agostinho tem se mostrado contrário a qualquer avanço na tentativa de exploração do petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Nos últimos dias, Lula criticou publicamente o órgão, causando a reação do presidente do Ibama. Com a saída de Rodrigo, o chefe do Planalto poderá indicar um outro nome.

Entre as opções ventiladas, está o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo (PT), que deve ser substituído por Gleisi Hoffmann (PT).