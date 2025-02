Mais um ferry será afundado na Baía de Todos-os-Santos; veja detalhes

Setur busca incetivar turismo naútico na Baía de Todos-os-Santos - Foto: Roberto Costa Pinto/ Shark Dive / Divulgação

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu autorização ambiental para a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), afundar o ferry-boat Juracy Magalhães na Baía de Todos-os-Santos para fins turísticos.

A portaria do órgão ambiental ainda informa que cabe ao interessado obter a anuência e/ou autorização das outras instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

A ordem que autoriza o afundamento da embarcação foi assinada pelo secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, em maio de 2023 e estava prevista para acontecer em novembro de 2024. A empresa Engesub, especialista em naufrágios assistidos, venceu a licitação e vai executar o serviço.

Em novembro de 2020, a Setur realizou o afundamento assistido do ferry-boat Agenor Gordilho e do rebocador Vega. As duas embarcações submergiram a uma profundidade de 36 metros, em frente ao Yacht Clube da Bahia, em Salvador. De acordo com a secretaria, o objetivo da ação é promover e dinamizar o turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos.