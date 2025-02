Embarcação naufraga e tripulantes do ferry salvam 3 pessoas; assista

Resgate foi feito por tripulantes de um ferry-boat - Foto: Divulgação

Três pessoas foram resgatadas na noite desta quinta-feira, 23, na Baía de Todos-os-Santos, à deriva no mar após o naufrágio da embarcação que elas estavam. A embarcação havia deixado o Terminal de Bom Despacho e seguia em direção a Salvador. O caso ocorreu por volta das 19h.

Leia mais:

>> Parque de Pituaçu em Salvador: obras avançam com prazos em 2025

>> Operação na Ilha de Itaparica combate bioinvasão na Baía de Todos-os-Santos

Tripulantes de um ferry-boat que realizava a travessia foram responsáveis pelo resgate, após identificarem os náufragos fazendo sinalizações em busca de ajuda.

Tanto o tripulante quanto as passageiras da embarcação que naufragou usavam coletes salva-vidas e pularam no mar, onde aguardaram a chegada do resgate, que durou cerca de 20 minutos.

De acordo com a Marinha do Brasil, após tomar conhecimento do fato, uma Equipe de Busca e Salvamento (SAR) foi deslocada para o local visando dar início às buscas.

De acordo com Capitania dos Portos da Bahia, o desembarque das três pessoas ocorreu, em segurança e que um inquérito será instaurado para investigar o ocorrido.

"A CPBA informa, ainda, que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Após a conclusão do procedimento, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo".