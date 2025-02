Parque de Pituaçu em Salvador: obras avançam com prazos em 2025

Parque de Pituaçu passa por obras de modernização - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

As obras do Parque de Pituaçu, uma das principais áreas verdes de Salvador, foram iniciadas no mês de dezembro de 2024. Elas seguem o cronograma estabelecido pelos responsáveis pelo planejamento inicial, segundo os órgãos do Governo da Bahia.

A entrega está prevista para o fim do primeiro semestre do ano. As obras incluem a criação de um bicicletário com capacidade para 250 bicicletas, localizado na área frontal do parque, com o objetivo de atender os usuários do parque, além da construção de quatro pontos de apoio ao longo dos 15 Km da ciclovia.

O projeto tem investimento de R$ 25 milhões para a primeira etapa. De acordo com a gestão do Parque de Pituaçu, enquanto a obra é realizada, diferentes áreas do parque seguem com o funcionamento normal.

O fiscal de obras da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), José Nilton, explica que os espaços terão "estrutura completa" para os usuários, que inclui banheiros, áreas de venda de alimentos, pontos de contemplação e descanso. Ainda está prevista a recuperação completa dos 15 km de vias, com a implantação de 5 km de calçadas para pedestres em ambos os sentidos.

“O objetivo é entregar um espaço revitalizado e mais seguro, respeitando a biodiversidade e promovendo o bem-estar de todos”, disse Nilton, referindo-se também ao projeto que abrange a instalação de um sistema de monitoramento por câmeras (CFTV) para a segurança no local.

Interdições e prazos

Áreas do Parque de Pituaçu passarão por interdições temporárias ao longo das obras. A ciclovia é uma das que serão afetadas. Ela estará interditada até o km 9,5 no sentido anti-horário para a realização de melhorias como poda de vegetação, instalação dos pontos de apoio e construção do bicicletário.

A obra de modernização do parque teve início em dezembro de 2024, após a licitação realizada em junho do mesmo ano para a contratação da empresa responsável pelos serviços. A estimativa de entrega da primeira etapa é de oito meses, enquanto que o segundo e último processo segue em estudo com foco na lagoa menor do Parque de Pituaçu.