Vai faltar água em bairros de Salvador; aprenda a economizar

A realidade é que muitos brasileiros só reconhecem a importância da água na torneira quando o fornecimento é interrompido, como ocorrerá nesta quinta-feira, 23, em bairros de Salvador, com a realização de uma manutenção preventiva eletromecânica pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), no sistema de abastecimento.

No entanto, segundo especialistas, o consumo de água precisa ser tratado com atenção e responsabilidade todos os dias, e não apenas quando a escassez se aproxima, para guardá-la no tanque e reservatórios de água.

Confira os bairros que serão afetados: Liberdade (Parte), Engomadeira, Jardim Inácio, Curuzu (Parte), Beiru/Tancredo Neves (Parte), Santa Mônica, Arenoso (Parte), Sussuarana, IAPI (Parte), Saboeiro (Parte), Nova Sussuarana, Pero Vaz (Parte), Narandiba (Parte), Novo Horizonte, Cabula (Parte), Barreiras (Parte), São Gonçalo (Parte), Arraial do Retiro, Resgate, Retiro (Parte), Pernambués, Calabetão (Parte), Saramandaia, Mata Escura (Parte).



Ao Portal A TARDE, a Embasa, listou dicas para economizar água no dia a dia. Confira:

1 - No chuveiro

Evite banhos demorados. Na hora de passar o xampu e o sabonete, desligue o chuveiro. Banho de 15 minutos em chuveiro elétrico consome 144 litros de água.

2 - Na cozinha

Jogue os restos de comida no lixo. Molhe a louça e feche a torneira. Ensaboe tudo o que tem de ser lavado e, então, abra a torneira novamente para enxaguar. Com a torneira aberta em 15 minutos, 243 litros de água são gastos. Com a torneira fechada enquanto as louças são ensaboadas, você consome cinco vezes menos.

3 - Na piscina

Se você tem uma piscina de tamanho médio exposta ao sol e à ação do vento, você perde aproximadamente 126 litros de água/dia por evaporação. Com uma cobertura (material plástico), a perda é reduzida em 90%.

4 - No jardim

Para molhar as plantas, use um regador ou mangueira com esguicho que permite a interrupção do fluxo de água.

5 - Lavando roupa

Só utilize a máquina de lavar quando estiver com sua capacidade total. No tanque, deixe as roupas de molho e use a mesma água para esfregar e ensaboar. Utilize a água usada no tanque para lavar o quintal e a área de serviço.

6 - Escovando os dentes e fazendo a barba

Enquanto estiver escovando os dentes, deixe a torneira da pia fechada. Reabra apenas para enxaguar a boca. Faça da mesma forma quando estiver fazendo a barba

7 - Na calçada e no quintal

Jamais use água para limpar a calçada e o quintal. Use a vassoura. Ao lavar a calçada ou o quintal com a torneira aberta por 15 minutos, você consumirá cerca de 280 litros de água.

8 - Vaso sanitário

Não use o vaso como lixeira ou cinzeiro e não acione a descarga à toa, pois ela gasta muita água e seu consumo vai aumentar desnecessariamente. Mantenha a válvula da descarga sempre regulada e, assim que os vazamentos forem notados, conserte imediatamente.

9 - Vazamentos

A conservação e manutenção das instalações internas dos imóveis são, de acordo com a legislação e regulamentos vigentes, de inteira responsabilidade dos usuários do serviço de abastecimento de água. O limite de responsabilidade da Embasa se encerra no ponto de entrega da água canalizada (até a caixa do hidrômetro). Fique atento aos vazamentos em sua casa.

Caixas d'água, descargas e torneiras pingando causam prejuízo na conta, pois, de gota em gota, sua conta também vai aumentando. E lembre-se de que as descargas acopladas gastam menos água.

Verifique o vaso sanitário jogando farinha no fundo da privada. Se houver movimentação é porque há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

Para detectar vazamentos em tubos e conexões, mantenha os registros abertos e feche todas as torneiras e saídas de água do imóvel. Observe se o hidrômetro registra alteração nos ponteiros dos relógios ou no marcador depois de uma hora sem consumir água no imóvel. Veja, também, se não há manchas de umidade nas paredes.

E o principal a lembrar: conserte os vazamentos de imediato, assim que forem descobertos.