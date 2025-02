Hidrômetros são furtados e rua fica sem água em bairro de Salvador

Moradores flagaram uma sequência de crimes - Foto: Ilustrativa/Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Moradores da região de Colina Azul, no Bairro de Pau da Lima em Salvador, amanheceram sem água após cinco hidôrmetros serem furtados em Pau da Lima. Segundo informações da TV Bahia, moradores flagaram sequência de crimes que geraram o despédício e a interrupção no abastecimento na região.

Leia mais:

>> Consumidores afetados por falta de água poderão ter desconto na tarifa

>> Bairros de Salvador vão ficar sem água para manutenção em rede



Em nota enviada ao portal A TARDE, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), afimou que "Equipes são deslocadas imediatamente, assim que informadas, para sanar o vazamento, restabelecer o abastecimento no imóvel e programar a reposição de um novo equipamento".

A prática do furto de é recorrente da capital baiana. Para evitar este tipo de crime, a Embasa explica que tem reforçado a estrutura de segurança do equipamento como tampas e lacres e também buscado a parceria da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) em ações de combate furto e venda ilegal destes equipamentos.

Em caso de furto de hidrômetro, a Embasa informou que o cliente deve informar a situação imediatamente pelo telefone 0800 0555 195. Como trata-se de um crime, a Embasa orienta que o cliente também faça, posteriormente, um boletim de ocorrência para que a polícia possa realizar as devidas investigações.