Bairros de Salvador vão ficar sem água para manutenção em rede

Engomadeira - Foto: Edilson Lima / Ag. A TARDE

A Embasa vai realizar uma manutenção preventiva eletromecânica em equipamentos do sistema de abastecimento e, por conta disso, o fornecimento de água vai ser interrompido nesta quinta-feira, 23, a partir das 5h, em alguns bairros de Salvador.

Segundo a Embasa, a previsão é que o serviço seja concluído na tarde do mesmo dia, quando será possível iniciar a retomada gradativa do abastecimento para a área afetada, com expectativa de regularização em até 36 horas.

Confira os bairros que serão afetados: Liberdade (Parte), Engomadeira, Jardim Inácio, Curuzu (Parte), Beiru/Tancredo Neves (Parte), Santa Mônica, Arenoso (Parte), Sussuarana, IAPI (Parte), Saboeiro (Parte), Nova Sussuarana, Pero Vaz (Parte), Narandiba (Parte), Novo Horizonte, Cabula (Parte), Barreiras (Parte), São Gonçalo (Parte), Arraial do Retiro, Resgate, Retiro (Parte), Pernambués, Calabetão (Parte), Saramandaia, Mata Escura (Parte).

Até que a situação esteja totalmente regularizada, o abastecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento ao cliente da empresa: Agência Virtual (https://agenciavirtual.embasa.ba.gov.br), ou teleatendimento 0800 0555 195. A prioridade de atendimento dos carros-pipa será para hospitais, postos de saúde e escolas.