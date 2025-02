Abastecimento de água não foi retomado? Saiba direitos do consumidor

Previsão é que o serviço seja concluído na tarde desta quinta-feira, 23 - Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde

Cerca de 24 bairros de Salvador tiveram o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira, 23, devido a uma manutenção preventiva eletromecânica em equipamentos do sistema, realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Diante deste cenário, há inúmeras preocupações por parte da população, principalmente sobre a volta do abastecimento, que muitas vezes não acontece no prazo estipulado.

De acordo com a Embasa, a previsão é que o serviço seja concluído na tarde do mesmo dia, 23, quando será possível iniciar a retomada gradativa do abastecimento para a área afetada, com expectativa de regularização em até 36 horas. Mas o que fazer quando este prazo não é cumprido ou quando a interrupção não é informada previamente?

Segundo o advogado Welerson Peixoto Gomes, caso o fornecimento de água não seja restabelecido no prazo, é possível solicitar o abatimento na conta de energia através de requerimentos administrativos ou ingressando com uma ação judicial.

"Mesmo com a previsão de retorno no abastecimento da água, sabe-se que imprevistos acontecem e podem ocorrer atrasos. Sendo assim, caso a fornecedora não restabeleça o serviço dentro do prazo estipulado e ultrapasse consideravelmente a previsão, ou até mesmo nem sequer tenha finalizado a manutenção, se não houver um amparo como, por exemplo, fornecimento de caminhão-pipa para os consumidores, estes poderão ingressar com uma ação para que a empresa seja obrigada a fazê-lo, além de pedir reparação por danos morais", explicou.

"Caso a empresa via requerimento administrativo iniciado pelo consumidor, negue o abatimento proporcional na conta referente aos dias que o consumidor ficou sem o utilizar do serviço, pode-se requerer também judicialmente", completou o especialista.

Em nota, a Embasa garantiu que até que a situação esteja totalmente regularizada, o abastecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento ao cliente da empresa: Agência Virtual, ou teleatendimento 0800 0555 195. Ainda segundo a Embasa, a prioridade de atendimento dos carros-pipa será para hospitais, postos de saúde e escolas.

Bairros afetados: Liberdade (Parte), Engomadeira Jardim Inácio, Curuzu (Parte), Beiru/Tancredo Neves (Parte), Santa Mônica, Arenoso (Parte), Sussuarana, IAPI (Parte), Saboeiro (Parte), Nova Sussuarana, Pero Vaz (Parte), Narandiba (Parte), Novo Horizonte, Cabula (Parte), Barreiras (Parte), São Gonçalo (Parte), Arraial do Retiro, Resgate, Retiro (Parte), Pernambués, Calabetão (Parte), Saramandaia, Mata Escura (Parte).