Abastecimento de água será interrompido em cidades da Bahia; saiba quais

O fornecimento de água vai ser cortado de forma temporária em cidades do interior da Bahia, a partir de 8h de quinta-feira, 23. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o corte é necessário por conta de uma instalação de novos equipamentos no sistema de abastecimento.

As obras estão previstas para ser finalizadas no final do mesmo dia, e o fornecimento voltará de forma gradual. Alguns imóveis devem ter a água reestabelecida até 48 horas após a retomada do serviço, já que as tubulações e reservatórios devem ficar cheias novamente.

As cidades atingidas são: Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria e Terra Nova.

Em recomendação da Embasa, os moradores das cidades afetadas deve, utilizar a água armazenada de forma consciente, priorizando usos essenciais.