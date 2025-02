Plano Inclinado Gonçalves só será reaberto na próxima semana

Plano Inclinado Gonçalves passa por manutenção - Foto: Divulgação

O Plano Inclinado Gonçalves, localizado no Pelourinho, só deve retomar o atendimento na próxima semana, segundo previsão da Secretaria de Mobilidade (Semob).

A pasta informou que técnicos da empresa responsável pela manutenção do equipamento identificaram um problema em uma das peças do equipamento que estavam sendo substituídas durante a manutenção preventiva, sendo necessária a suspensão do atendimento para que seja feito o serviço necessário na peça danificada.

Os usuários podem utilizar gratuitamente o Elevador do Taboão ou o Plano Inclinado Pilar como alternativa até que o atendimento seja normalizado.