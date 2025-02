Reabertura do Plano Inclinado Gonçalves é cancelada nesta terça

Semob informa alternativas para usuários - Foto: Google Street View

Após identificar uma falha em uma das peças que seriam substituídas no Plano Inclinado Gonçalves, a reabertura do ascensor prevista para a manhã desta terça-feira, 21, foi suspensa.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a empresa responsável pelo serviço já conta com os técnicos que trabalham no local para que o Gonçalves, localizado no Pelourinho, volte a operar em breve.

A Semob também informa que como alternativa, os usuários podem utilizar o Elevador do Taboão, no Comércio e o Plano Inclinado Pilar, no Santo Antônio Além do Carmo gratuitamente.