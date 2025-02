Não perca o prazo! Matrícula da rede estadual termina nesta terça - Foto: Memo Soul

O prazo para matrícula na rede estadual de ensino da Bahia termina nesta terça-feira, 21, com prioridade para o Ensino Médio Regular, os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio. A reserva da vaga é prática e rápida, devendo ser realizada, exclusivamente, pela internet.

Para formalizar o pedido, os estudantes ou responsáveis deverão acessar a plataforma ba.gov.br, realizar o cadastro em nome do aluno e solicitar a matrícula para a unidade mais próxima com disponibilidade de vagas para a modalidade, a série e o turno desejados.

Ao concluir o processo, a Secretaria da Educação (SEC) dará um prazo de cinco dias úteis para a apresentação da documentação na unidade escolar e confirmação da matrícula. Os documentos são: histórico escolar, RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação (para menores de 18 anos).

O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar da SEC, Ricardo Costa, destaca o trabalho do Estado para garantir o acesso à educação de qualidade.

“Estamos chamando a atenção da população que hoje é o último dia de matrícula on-line. Vamos garantir o direito dos nossos jovens ao acesso à educação. Estamos preparando nossas escolas ao longo dos últimos anos para que tenhamos nelas um ambiente cada vez mais propício para o desenvolvimento humano, a aprendizagem, a arte, a cultura e as ciências”, afirma.