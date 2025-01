Plano Inclinado Gonçalves retoma funcionamento nesta terça-feira

Houve uma substituição de peças no sistema de freio - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O serviço do Plano Inclinado Gonçalves retomará suas operações nesta terça-feira, 21, após a conclusão de um serviço de manutenção iniciado no último domingo, 19. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a interrupção temporária foi necessária para a substituição de peças no sistema de freios.

Segundo a Semob, durante o período de manutenção, os usuários podem utilizar gratuitamente o Elevador do Taboão e o Plano Inclinado Pilar. Ambos os equipamentos seguem operando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30.