Ação social leva serviços e diversão ao Vale das Pedrinhas

Nos próximos meses, o projeto vai percorrer mais nove bairros - Foto: Divulgação

Moradora do bairro de San Martin, a dona de casa Zaide Lúcia Bispo já se programou para visitar o Vale das Pedrinhas no próximo sábado, 25. No local, será realizada mais uma edição do Neoenergia em Ação, projeto que leva serviços sociais e de saúde, além de opções de entretenimento, a diversas comunidades de Salvador.

Zaide conheceu o projeto no fim de novembro, quando ele foi realizado em seu bairro, e passou a acompanhar a programação, para estar presente nas demais edições. “Estou ansiosa para participar novamente”, admite. “Foi ótimo na primeira vez. Consegui resolver o que precisava e ainda me diverti muito.”

A dona de casa descreve o evento como “um dia gratificante”, em que conseguiu resolver questões importantes e se divertir. “Fiz o cadastro do NIS, para receber desconto na conta de água, e aproveitei para tirar algumas dúvidas com a defensoria pública”, detalha. “Também participei de uma brincadeira de roleta de perguntas – acertei e ainda ganhei um brinde.”

O Neoenergia em Ação é uma iniciativa conjunta da Neoenergia Coelba com a Prefeitura de Salvador, o Ministério Público da Bahia, o Sistema Comércio BA (Fecomércio – Sesc – Senac) e a Embasa. Na edição no bairro de San Martin, realizada em 23 de novembro, foram realizados 692 atendimentos, incluindo aulas sobre eficiência energética e orientação sobre o programa Vale Luz.

Para e edição do Vale das Pedrinhas, o Neoenergia em Ação contará também com o apoio da Central Única das Favelas (Cufa), que ajudará a reunir as pessoas do bairro no dia do evento. Para a vice-presidente da Cufa-Bahia, Agda Santos, o programa é um divisor de águas na vida das pessoas carentes.

“Esse projeto impacta positivamente a realidade dessas pessoas”, testemunha. “Ele promove ações sociais que fortalecem as habilidades locais e estimulam o empreendedorismo, a inclusão digital e o acesso às informações sobre como utilizar energia de maneira sustentável. Além disso, é uma oportunidade para reduzir desigualdades, criando condições para que as pessoas tenham melhores oportunidades de emprego e acesso a recursos que antes eram limitados.”

De acordo com ela, a Central entra como apoiadora do projeto e está consolidando uma parceria com a Neoenergia Coelba. “Queremos estabelecer uma ponte entre as pessoas e as instituições que vão oferecer os serviços”, afirma. “Essa ação é uma oportunidade de fortalecer o vínculo entre a sociedade e as organizações que estão empenhadas em promover um futuro mais igualitário.”

Nove bairros

Nos próximos meses, o projeto vai percorrer mais nove bairros nos quais a empresa atua em parceria com o Esporte Clube Bahia, por meio do programa Bora Bahêa Meu Bairro – que beneficia 120 crianças com aulas de futebol e orientações sobre consumo consciente de energia.

“Não são apenas 120 crianças, são 120 famílias beneficiadas neste projeto específico”, observa a Superintendente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas. “Nosso foco em todas as ações é a economia de energia. Com isso, sobra mais dinheiro para as pessoas fazerem outras coisas, como ampliar as compras no mercado, investir em eletrodomésticos ou o que quiserem.”

Além de ter acesso a informações sobre o consumo sustentável da energia, os moradores podem trocar lâmpadas ineficientes por modelos LED e participar de atividades lúdicas, como jogos educativos que ensinam sobre segurança energética. As crianças também têm acesso ao Espaço Kids, onde acompanham experimentos do museu itinerante para aprender melhor sobre uso correto de energia. Elas também recebem kits de lanche com sucos e guloseimas.

Neste sábado, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) estará disponível para oferecer oportunidades de emprego. Além disso, serão disponibilizadas orientações jurídicas sobre reconhecimento de paternidade, informações sobre descontos em contas de energia e água (para isto, é preciso estar no CadÚnico e cadastrar o NIS), entre outros serviços.

Serviços abrangem acesso a documentos e reconhecimento de paternidade

Entre as parcerias firmadas pela Neoenergia Coelba para a realização do Neoenergia em Ação, a com o Ministério Público da Bahia chama a atenção por facilitar o acesso a serviços essenciais de cidadania, como emissão de documentos diversos e reconhecimento de paternidade.

De acordo com promotora de Justiça Aurivana Braga, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais (Caocife), a iniciativa mostra que, “quando o poder público e a iniciativa privada trabalham juntos, é possível fazer a diferença na vida das pessoas”.

A promotora explica que o impacto social é relevante ao permitir que pessoas marginalizadas pela falta de documentos tenham acesso a direitos como cadastramento em programas sociais e abertura de conta em banco. “Também possibilita o reconhecimento da paternidade de crianças e adolescentes que não possuem o registro paterno, abrindo o caminho para o exercício de uma paternidade responsável e afetiva”, observa.

O serviço mais buscado, segundo Aurivana Braga, é a emissão de segundas vias de registro civil. “Os custos cartoriais, em geral, não são acessíveis à população mais vulnerabilizada, e é a partir da emissão da certidão de nascimento que os demais documentos podem ser gerados – e eles são imprescindíveis para garantir o acesso a serviços sociais básicos.”

Dados do MP-BA apontam que, na edição do Neoenergia em Ação de novembro, 16 pessoas conseguiram emissão de segundas vias de documentos, houve duas solicitações de investigação de paternidade e outras duas solicitações de acordo de pensão alimentícia.