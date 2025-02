Operação na Ilha de Itaparica combate bioinvasão na Baía de Todos-os-Santos

Coral Chromonephthea braziliensis é ameaça na Baía de Todos-os-Santos - Foto: Divulgação/ Ascom/ Sema

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) realizam uma nova operação na Ilha de Itaparica, a Baía de Todos-os-Santos (BTS), para combater a bioinvasão do coral Chromonephthea braziliensis. A ação foi feita nesta quarta-feira, 22.

Os recifes de corais da região desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico marinho, além de atuar como barreiras naturais contra a erosão costeira. No entanto, a presença do coral invasor ameaça diretamente esses ecossistemas, competindo por espaço e recursos com os corais nativos e comprometendo a fauna marinha que depende desse habitat, explica o Inema.

A invasão do Chromonephthea braziliensis prejudica a biodiversidade, altera a estrutura ecológica dos recifes, reduzindo sua capacidade de proteger a costa e sustentar a diversidade biológica. Este impacto afeta não apenas o meio ambiente, mas também as comunidades locais, cuja subsistência depende da pesca e da coleta de mariscos.

Após as expedições de testes, o Inema explica que as próximas etapas envolvem o planejamento das remoções propriamente ditas, em parceria com a ONG Pró-Mar, que detém a licença para a remoção de outro coral invasor na região. A previsão é que o trabalho de remoção comece após o dia 4 de fevereiro, com o objetivo de intensificar o combate à invasão do coral e garantir a proteção dos recifes e das comunidades que dependem dos recursos marinhos.