Presidente do PT mira Sefaz e critica aumento dos impostos em Salvador

Presidente do PT Bahia, Éden Valadares - Foto: Assessoria

O presidente do PT Bahia, Éden Valadares, criticou nesta quarta-feira, 12, o custo de vida dos soteropolitanos em meio às falas contrárias do governo municipal ao estadual. O dirigente partidário embasou as suas declarações no aumento do IPTU, passagem de ônibus e no Imposto Sobre Serviços (ISS).

“É muito caro morar em Salvador e a culpa é da prefeitura. Bruno Reis aumentou a taxa de iluminação pública em 35%, aumentou a taxa de lixo em nossa cidade em 50% e o ISS para a área de saúde em 75%. Não basta ter o maior IPTU do Brasil, não basta ter a passagem de ônibus mais cara do Nordeste e a quinta maior do Brasil, ele, agora, resolveu aumentar até o elevador Lacerda”, disse o petista.

As decisões sobre o aumento ou redução dos impostos na capital baiana ficam sob o guarda-chuva da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), que atualmente está sendo chefiada por Giovanna Victer.

Adversários históricos, o chefe do PT baiano ainda comparou as políticas públicas do seu partido com a do governo municipal.

“Ao invés de trabalhar, de reduzir impostos, ao invés de se juntar ao presidente Lula na geração de emprego, ao invés de se juntar ao governador Jerônimo gerando oportunidade na agricultura familiar, combatendo a fome com o Bahia Sem Fome, ele prefere se manter no palanque”, declarou.