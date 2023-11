“Política é igual a água, sempre acha um caminho”, diz Éden Valadares | A TARDE

O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, participou da plenária da legenda realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), neste sábado, 28, onde comentou em conversa com a imprensa a respeito do nome que será apresentado pelo PT para a eleições municipais de Salvador em 2024.

O militante ressaltou que essa plenária fez com que o nome do deputado estadual, Robinson Almeida, saia mais fortalecido, mas destacou que a decisão final cabe ao governador Jerônimo Rodrigues após reunião com o conselho político. “Acho que a candidatura fica mais forte, porque tivemos uma plenária potente onde mostrou o partido unificado. Todos juntos acreditando na candidatura de Robinson, o que demonstra uma unidade muito grande”, pontuou.

A respeito de quando será o anúncio oficial, Valadares disse que depende da reunião do conselho e que não cabe à imprensa fazer esse papel. “A decisão sairá do fórum do conselho político, que será comandada por Jerônimo. O que nós temos por dever é mostrar uma formulação honesta, portanto cabe à nossa federação liderar o processo”, comentou.

Éden ainda sugeriu que o nome pode ser de Olívia Santana, Geraldo Jr ou Lídice da Mata. “O melhor caminho é confiar em Jerônimo para a tomada de decisão. A política é igual a água, sempre acha um caminho, portanto pode ser Olívia, Lídice ou Geraldo”, concluiu.