Éden Valadares diz que chapa para 26 precisa ser a "mais competitiva"

Éden Valadares, presidente do PT-BA, disse que não decidiu sobre reeleição à presidência do PT-BA - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O presidente do PT-BA, Eden Valadares, disse nesta quinta-feira, 16, que a formação para a chapa majoritária vai ser discutida com tranquilidade e a decisão deve ser por nomes mais competitivos.

"Se for a chapa competitiva, não tem o que se opor. Estamos em janeiro de 2025 e muita água vai rolar até a convenção em junho de 2026", disse.

Questionado sobre uma chapa puro sangue, composta pelo PT, Éden acredita que a possibilidade possa ser concretizada.

"Se essa for a vontade dos aliados, caso os nomes sejam de Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Rui Costa, sejam os mais fortes, vamos tentar convencer os aliados de que essa chapa é a melhor", explicou.

Sobre possível saída da presidência do PT-BA, Éden disse que ainda debate o assunto. "Não conversei em casa, nem com a esposa e nem com meu grupo político. Meu mandato era de quatro anos e direção nacional ampliou para seis. Tenho direito a reeleição, mas ainda não debati com companheiros", afirmou.