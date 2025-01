Bruno Reis revela diálogo com o Estado para ocupação da antiga Fábrica São Brás

Equipes da Prefeitura já estão conversando com o governo para verificar se é possível compatibilizar as duas propostas - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

O prefeito Bruno Reis afirmou que a administração municipal já está em diálogo com o governo estadual para definir a ocupação da antiga Fábrica São Brás, em Plataforma.

A declaração foi dada à imprensa nesta quinta-feira, 16, na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, antes do cortejo da Lavagem do Bonfim, em direção à Colina Sagrada.

O chefe do Executivo municipal disse ter tomado conhecimento do projeto estadual após ter realizado a desapropriação da área, e que as equipes da Prefeitura já estão conversando com o governo para verificar se é possível compatibilizar as duas propostas.

“Temos um projeto para implantação da Salvador Estúdios, para ser um local na cidade onde se possam gravar séries, novelas, filmes e minisséries, além de formar mão de obra na área de audiovisual para gerar emprego e renda para as pessoas de uma das áreas mais pobres da cidade, que são as que moram no Subúrbio. Da minha parte, quero o melhor para a cidade. Não faltam áreas para a gente implantar uma estrutura como essa e, se isso for resultar em melhoria para a cidade, o desejo da Prefeitura é realizar um diálogo e, ao final, se não for possível compatibilizar os projetos, que prevaleça o melhor”, declarou.