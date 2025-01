Antonio Brito: “Governo acertou” em revogar medida sobre Pix

A medida havia sido anunciada nas últimas semanas, e desde então vinha sendo alvo de críticas - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O deputado federal Antonio Brito (PSD) comemorou a revogação da portaria que previa o aumento da fiscalização das transações financeiras via Pix. Para o parlamentar, a decisão do governo foi acertada e, caso não fosse tomada, seria debatida no Congresso Nacional.

A medida havia sido anunciada nas últimas semanas, e desde então vinha sendo alvo de críticas. A norma, agora revogada pelo governo, assegurava que a Receita Federal seria avisada em transações Pix, a partir de R$ 5 mil para pessoas físicas, e de R$ 15 mil para pessoas jurídicas. O teto estabelecido era mensal.

“Acho que o governo acertou em revogar a medida sobre o Pix. Se não fizesse, a gente trataria esse assunto no Congresso no retorno agora dia 1º de fevereiro. O Pix é uma conquista da sociedade e acho que o presidente Lula teve a sensibilidade de fazê-lo e corrigir esse assunto que foi tratado aí pelo Ministério da Fazenda, que eu achei muito importante", disse Brito, durante participação na Lavagem do Bonfim.

Brito também comentou também sobre o retorno dos trabalhos na Câmara dos Deputados e relembrou disputa pela presidência da Casa.

“Eu hoje lidero o bloco do qual o partido do Hugo Bota é parte. É o bloco do MDB, PSD, Republicanos e Podemos. Então, temos 12 harmonias, 17 partidos apoiando o Hugo. Eu fui reconduzido para a liderança do PSD pelo quinto mandato consecutivo pela bancada federal. Estarei como líder em 2025, coordenando com o Hugo os trabalhos da Câmara. Esperamos e torcemos para que a Câmara siga a harmonia e a pacificação com o Senado.", disse.