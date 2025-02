Ivanilson Gomes é condenado por calúnia contra Carballal

Presidente do PV terá que pagar indenização - Foto: Divulgação | CMS | Reprodução | Redes Sociais

O presidente estadual do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, foi condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) ao pagamento de uma indenização de R$ 5 mil por danos morais ao presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal. A decisão é da juíza Marcela Moura França Pomponet.

Em agosto do ano passado, durante a convenção que oficializou a candidatura de Geraldo Júnior à prefeitura de Salvador, Ivanilson acusou Carballal, coordenador da campanha, de cometer os crimes de racismo e violência política de gênero contra Vânia Almeida, também dirigente da sigla verde. Na ocasião, ela teria sido vetada do palco.

| Foto: Reprodução | Printscreen da sentença

Nas redes sociais, Ivanilson reforçou as acusações. Carballal ainda foi alvo de uma nota de repúdio do Partido Verde. O presidente da legenda terá que pagar uma indenização com juros, além de remover todas as publicações ofensivas das redes e portais.

"É certo que o autor experimentou profundo transtorno e dissabores, em razão da conduta ilícita do Acionado, tendo em vista o teor ofensivo e acusatório das publicações", pontuou a magistrada ao proferir a decisão.

Ivanilson ainda terá que publicar a íntegra da sentença nas redes sociais, e está vetado de fazer novas declarações de teor ofensivo contra o presidente do CBPM.

"Decidi recorrer à Justiça porque os valores que defendo são inegociáveis e não posso tolerar ser injustamente acusado de algo que dediquei minha vida a combater, principalmente sendo um homem branco, que entende a necessidade de, numa sociedade racista, ser, sobretudo, antirracista”, afirmou Carballal ao comentar a setença.

"Decidi recorrer à Justiça porque os valores que defendo são inegociáveis e não posso tolerar ser injustamente acusado de algo que dediquei minha vida a combater, principalmente sendo um homem branco, que entende a necessidade de, numa sociedade racista, ser, sobretudo, antirracista”, completou.