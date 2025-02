Lula despista sobre disputar reeleição: “Não é minha prioridade”

Lula diz que sua decisão vai depender de uma conversa com os partidos e da sua condição de saúde. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) despistou sobre a possibilidade de ser candidato à reeleição em 2026. Em entrevista à Rádio Clube do Pará, em Belém, nesta sexta-feira, 14, o mandatário afirmou que ainda é muito cedo para tomar uma decisão e que a sua posição ainda vai depender de uma conversa com os partidos e da sua condição de saúde.

“É muito cedo para falar na eleição de 2026. Se eu for candidato ou não, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém, muito menos para mim. Se eu tiver com 100% de saúde, com a energia que eu tenho hoje, inclusive de cabeça limpa... Então é esse país que a gente vai discutir em 2026. Se eu estiver legal e achar que posso ser candidato, eu posso ser candidato, mas não é minha prioridade agora”, disse o presidente.

Lula também afirmou que os novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vão ajudar "muito" o governo a aprovar a agenda que o Palácio do Planalto considera prioritária para 2025.

“Sou agradecido ao Congresso, ao Rodrigo Pacheco e ao Arthur Lira. E os dois novos presidentes, Motta e Alcolumbre, vão me ajudar muito a colocar as necessidades do povo brasileiro para votar”, disse Lula na Rádio Clube do Pará.