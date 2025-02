Comitiva de Janja e ministro já custou R$ 140 mil aos cofres públicos

Primeira-dama, Janja da Silva - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A comitiva que acompanha a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, na viagem a Roma, já gastou pelo menos R$ 140 mil dos cofres públicos. O grupo é formado por 12 pessoas, incluindo o ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias.

A primeira-dama foi até a capital da Itália para representar o presidente Lula (PT) em uma reunião de governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

O valor registrado até o momento deve aumentar, pois ainda não estão disponíveis os valores de diárias pagas a Janja, e nem os gastos com passagens dos outros viajantes, à exceção das duas integrantes do Ministério da Fazenda, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

Questionada sobre a presença das funcionárias no ato, a pasta informou ao periódico que as servidoras possuem cargos na entidade. “Trata-se de viagem de rotina no âmbito das atividades da Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda”, diz o comunicado.

Além de Wellington Dias e Janja, o grupo é composto pela secretária de Assuntos Internacionais da Fazenda, Tatiana Rosito; uma servidora da mesma pasta; três assessores do MDS e quatro nomes da Presidência da República – três dos quais são integrantes do “gabinete informal” de Janja.

O pagamento mais elevado foi o recebido pela servidora Raquel Porto Mendes Ribeiro, do Ministério da Fazenda, que recebeu R$ 17.821,85. Ao todo, ela ganhou oito diárias, para participar de vários eventos do FIDA. Um deles foi a reunião do Conselho de Governadores da entidade, na qual Wellington Dias e Janja discursaram.

Assessores de Wellington Dias também receberam diárias. O assessor de imprensa Allisson Bacelar, o assessor internacional Renato Domith Godinho e a gerente de projetos Roberta Aline e Silva Sousa receberam R$ 13,9 mil em diárias, cada um.

Da parte de Janja, integram o grupo a assessora de imprensa, Taynara Pretto; o ajudante de ordens Edson Antônio Moura Pinto; o fotógrafo Cláudio Adão dos Santos Souza, o Edinho; e a assessora Julia Camilo Fernandes Silva. Cada um deles recebeu R$ 6.033,63 em diárias. Também está em Roma o assessor-chefe Adjunto da Presidência, Audo Araújo Faleiro. Ele recebeu R$ 10.710,03 em diárias.