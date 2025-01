Após entrada de Sidônio, Lula demite aliada de Janja

Essa é a primeira baixa após comando de Sidônio - Foto: Antonio Cruz | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) exonerou a chefe da Secretaria de Estratégias e Redes de Comunicação da Presidência (Secom), Brunna Rosa, nesta sexta-feira, 17.

A titular da pasta, por sua vez, é aliada da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja da Silva, e faz parte das mudanças previstas pelo novo ministro de Comunicação, Sidônio Palmeira.

No lugar de Brunna, quem assume a cadeira da pasta é Mariah Queiroz Costa Silva, que antes comandou as redes sociais do prefeito de Recife, João Campos (PSB).

De acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo, a mulher de Lula (PT) já planejava a transferência de Brunna para a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas a ideia não foi bem recebida por Sidônio.

A tendência é que tanto ela quanto Priscila Calaf, diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes, passem a ser ligadas ao gabinete de Lula, onde ficariam na equipe de Janja.