Sidônio deve demitir nome ligado à Janja na Secom

Baiano assume a função com a promessa de impulsionar e transformar a comunicação digital - Foto: Claudio Kbene | PR

O publicitário baiano Sidônio Palmeira deve tomar posse para o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) na próxima terça-feira, 14, e já se prepara para trocar o comando da Estratégias e Redes.

O setor digital é comandado por Brunna Rosa, nome ligado à primeira-dama Janja da Silva, e está à frente do cargo desde janeiro de 2023, durante a gestão de Paulo Pimenta.

Leia mais

>> Lula dá carta branca para Sidônio trocar nomes ligados a Janja

>> "Expectativa grande", diz Sidônio sobre missão na Secom de Lula

>>Exoneração de Pimenta marca sétima troca no 1º escalão do governo Lula

O baiano assume a função com a promessa de impulsionar e transformar a comunicação digital do governo Lula (PT). Para a vaga, segundo a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, Sidônio está avaliando nomear Mariah Queiroz, que trabalha na equipe da prefeitura de Recife, na gestão de João Campos.

A intenção de Sidônio é oficializar o movimento após sua posse oficial no cargo, de acordo com o colunista. Outras mudanças estão por vir, entre elas está a demissão de José Chrispiniano, secretário de Imprensa que foi substituído por Laércio Portela.