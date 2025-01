“Sidônio Palmeira é extremamente competente”, diz Adolfo Menezes

Posse de Sidônio em Brasília ocorreu na manhã desta terça, 14 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), foi mais uma liderança política do estado a prestigiar, nesta terça-feira, 14, a posse do publicitário baiano Sidônio Palmeira como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Adolfo elogiou a escolha de Sidônio por Lula e citou o desafio do publicitário em fazer a população brasileira perceber os feitos positivos do governo federal, especialmente na área socioeconômica.

“É um governo com feitos muito bons — crescimento de 3% do PIB, criação de 2,7 milhões de empregos formais, 24 milhões de pessoas fora do mapa da fome —, mas cujas informações não chegam à população. Sidônio Palmeira é extremamente competente, porque conhece muito bem de comunicação e de política. Com certeza, fará uma gestão exitosa”, afirmou Adolfo.

De acordo com o parlamentar, apesar do trabalho de Lula ser reconhecido no mundo inteiro, a gestão federal ainda não conseguiu transmitir isso para a população brasileira, o que deve ser corrigido por Sidônio.

"O nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo. Mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação dos serviços não chega na ponta, a população não consegue ver o governo em suas virtudes", lamentou o presidente da Alba.

Além de Adolfo, Sidônio e o presidente Lula, também estiveram na posse o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT); o governador Jerônimo Rodrigues (PT); o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado Federal; e a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja.