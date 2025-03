Após incêndio, paço da Câmara de Salvador é interditado

Bombeiros atuaram para debelar chamas no teto de setor da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde)

Após o incêndio que atingiu parte do teto da Camara Municipal de Salvador, nesta segunda feira, 24, o Paço da Casa Legislativa foi interditado.

De acordo com o primeiro vice-presidente da Casa, Maurício Trindade (PP), após contato com o presidente Carlos Muniz (PSDB), foi deliberado que as sessões vão ocorrer normalmente no Auditório do Centro de Cultura do Legislativo da capital baiana. Nesta terça-feira, 25, já vai ocorrer uma sessão ordinária.

“A Defesa Civil notificou a Câmara de Salvador sobre a interdição da área que foi atingida pelo fogo. Basicamente o telhado do Paço, em cima do Salão Nobre e das Salas de Comissões. E, devido à grande quantidade de água que foi utilizada para debelar o incêndio, para não correr o risco do piso sobre o Memorial ceder, a área do Memorial também”, afirmou o diretor-geral da Casa, Adriano Gallo.

“Mas, por cautela, vamos interditar o prédio todo. Até a manutenção predial realizar os trabalhos técnicos e forem identificadas as causas do incêndio”, disse. Alguns setores que atuam no Paço serão relocados para outros espaços e alguns funcionários vão trabalhar em regime de home-office.