Veja quais devem ser as últimas mudanças no secretariado de Bruno Reis

Desde o início do ano, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) promoveu uma série de mudanças no seu secretariado, culminando nas anunciadas nesta segunda-feira, 24, onde o gestor anunciou os vereadores Luiz Carlos (Republicanos) e Alberto Braga (União Brasil), para as chefias das Secretarias de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e de Inovação e Tecnologia (Semit), respectivamente.

Além dessas, mais trocas estão previstas. Conforme apuração do Portal A TARDE, o atual diretor da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Décio Martins, deve assumir a Secretaria de Ordem Pública (Semop). O anúncio deve acontecer no dia 10 de março, na segunda-feira após o Carnaval.

No mesmo dia, também pode ser confirmada a ida do atual titular da Semop, Alexandre Tinôco, para Secretaria de Gestão (Semge), no lugar do interino Daniel Ribeiro, que passou a comandar a pasta após a saída de Rodrigo Alves para a Secretaria da Saúde (SMS).

Estas devem ser as últimas mexidas da reforma administrativa feita pelo prefeito, embora ainda haja dúvida em relação a continuidade de Ivan Euler na Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal (Secis). Ele passou a comandar a pasta em maio de 2024, após a saída da vereadora Marcelle Moraes (União Brasil) para concorrer às eleições municipais.

Caso o cenário seja confirmado, Bruno Reis promoverá alterações em oito das 18 secretarias da administração municipal.