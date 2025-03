Republicanos destaca parceria com Bruno Reis: “Homem de palavra”

Márcio Marinho e cúpula do Republicanos na Bahia estiveram presentes no ato que anunciou os novos secretários da Seinfra e Semit - Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

O presidente estadual do Republicanos e deputado federal Márcio Marinho, destacou a parceria do seu partido com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). Na manhã desta segunda-feira, 24, os dois estiveram presentes na cerimônia de anúncio dos novos secretários das pastas da Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e de Inovação e Tecnologia (Semit). O ex-secretário Luiz Carlos (Republicanos) retorna à Seinfra e o vereador Alberto Braga (União Brasil) assume a Semit.

“Se o Republicanos tem crescido, é porque você é um homem de palavra. Hoje se o partido conseguiu ampliar o número de vereadores na Câmara Municipal, é porque você nos ajudou muito. Obrigado mesmo de coração por toda essa identificação”, disse Marinho para Bruno Reis.

Atualmente o Republicanos ocupa duas pastas na prefeitura da capital baiana. Além da Seinfra, o titular da Secretaria de Manutenção (Seman), Lázaro Jezler, também é uma indicação do partido. A legenda tem também o controle da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), com o diretor-presidente Virgílio Daltro.