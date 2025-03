Projeto de subsídio de R$ 30 milhões para ônibus da RMS chega a Alba

Transporte público metropolitano - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que prevê a autorização para um auxílio financeiro às empresas de ônibus da Região Metropolitana que fazem integração com o Metrô de Salvador.

Conforme a proposta publicada no último sábado, 22, o valor da concessão de subvenção econômica não poderá superar os R$ 30,2 milhões no ano de 2025. A medida, segundo o documento, também indica que a finalidade é “garantir a eficiência operacional do serviço”.

“Assegurando a generalidade do transporte público coletivo, alinhando os custos operacionais à realidade socioeconômica da população, e fortalecendo o sistema de transporte como elemento essencial da mobilidade urbana”, acrescentou o gestor.

O gestor ainda solicitou a tramitação da proposição na Casa em caráter de urgência.

O envio do projeto ocorre após o governador anunciar, na última quinta, 20, a decisão de manter a tarifa de metrô e dos ônibus metropolitanos.

Com a deliberação de Jerônimo, os baianos permanecem pagando R$ 4,10 para utilizar o metrô e R$ 5,40 para os transportes metropolitanos. O último reajuste do sistema metroviário, administrado pela CCR Metrô Bahia, aconteceu em 2021.

Havia uma expectativa para o aumento no valor do transporte sob trilhos após a decisão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) em elevar os valores dos ônibus convencionais e do BRT de R$ 5,20 para R$ 5,60.

Deste modo, a integração entre metrô e ônibus da capital baiana, no valor de R$ 1,50, continuará sendo custeada pelo governo Jerônimo Rodrigues.