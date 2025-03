Incêndio atinge Câmara Municipal de Salvador nesta segunda

- Foto: Leitor A TARDE / Reprodução

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, 24, no Palácio da Câmara Municipal de Salvador. As chamas se espalharam rapidamente, principalmente pelo telhado do prédio histórico.



Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e o fogo que teria atingido uma área próxima ao Salão Nobre, já foi controlado. O mobiliário foi removido pelos bombeiros. A principal suspeita é de pane no ar-condicionado. Conforme informou a comunicação da Câmara, o local foi evacuado, as chamas atingiram inicialmente o teto do prédio, e felizmente não houve feridos.

Testemunhas relataram que o fogo começou pequeno, mas se alastrou rapidamente. Gilbert Bahia, que estava no local, comentou a situação: "Fogo muito pequeno que se alastrou muito rápido".

Para evitar maiores danos, foi realizada uma evacuação emergencial. "A gente tirou os móveis. Todo mundo saiu, evacuou o Salão Nobre", acrescentou Bahia.

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Adson Marchesini, afirmou que as equipes atuaram rapidamente para conter as chamas. "O Corpo de Bombeiros já está no local, e já estamos atuando. O Coronel Jadson também está presente. Estamos com nossas equipes e já pedimos reforço para tentar proteger ao máximo esse patrimônio da cidade. Já há um coronel no local, e eu, neste momento, estou passando pelo Bonocô. Estou me deslocando para o local. Eu estava em uma reunião na Governadoria e já segui para lá."

Marchesini também informou que o governador já está ciente da situação e determinou medidas imediatas para conter o incêndio. "O governador já tem conhecimento do fato e determinou que todas as providências fossem tomadas para resolver a ocorrência imediatamente. Nossa equipe já está trabalhando, e todo o esforço será feito para que esse incêndio seja debelado o mais rápido possível e sem vítimas", disse o comandante a TvRecord.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record, o Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, também falou sobre a rapida resposta das equipes de segurança no ocorrido.

"Tem um batalhão na Barroquinha, logo ali em baixo, isso também ajudou para que houvesse o pronto e rápido atendimento do Bombeiro Militar", pontuou.