Incêndio acelera debate sobre nova sede da Câmara de Salvador

Parte do teto do prédio da Câmara de Salvador pegou fogo na tarde desta segunda-feira, 24 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O incêndio que atingiu o teto do Salão Nobre e da sala da Presidência da Câmara Municipal de Salvador (CMS) na tarde desta segunda-feira, 24, acendeu a discussão para a transferência 'urgente' do local da Casa Legislativa.

Antes do acidente, havia um debate interna para que os vereadores fossem transferidos para o Cine Excelsior, na Praça da Sé, e o local se tornasse um museu. A mudança também se estende para a sede da prefeitura, após recomendação do Ministério Público Federal (MPF).

Após o caso desta tarde, a discussão sobre o assunto deve ser acelerada, conforme informou o 1º vice-presidente da Casa, vereador Maurício Trindade.

"Isso deve acelerar a mudança para o Cine Excelsior, na Praça da Sé, junto com a mudança da Prefeitura, que vai ser no Palácio Arquiepiscopal. Isso aqui se tornará um museu e um local apenas para eventos mais históricos e homenagens", disse Trindade.

Afastado das atividades após realizar uma cirurgia, na última quarta-feira, 19, o presidente Carlos Muniz (PSDB) falou sobre o caso nas redes sociais e anunciou, por hora, a transferência das discussões legislativas para um novo local.

“Hoje a Câmara de Salvador foi atingida por um incêndio. O Paço Municipal é uma estrutura histórica, com 475 anos, além de ser a Casa do Povo e primeira Câmara de Vereadores do país, possui um acervo que conta a história da nossa cidade”, diz um trecho da nota do tucano. E acrescenta: “As sessões vão ser transferidas para o auditório do Centro de Cultura. Reforço o meu compromisso com a transparência e a segurança de todos”.

Veja post

Deste modo, os vereadores planejam discutir sobre a troca da sede na sessão legislativa, programada para próxima terça-feira, 25, às 14h30, horário regimental.

Em conversa com a imprensa, o vereador Cláudio Tinoco, 1º secretário da CMS, afirmou que, em breve, o chefe do Legislativo tratará novidades sobre a restauração e recuperação do Paço Municipal.

“O presidente Carlos Muniz já nos orientou e ele mesmo vai anunciar para todos muito, em breve, o plano de restauração e recuperação desse patrimônio. E que a gente possa ter a oportunidade de mudar a sede do plenário da Câmara, deixando o Paço Municipal como um grande memorial da história da nossa cidade”.