Em meio à crise, Muniz abre as portas do PSDB para vereadores do PP

Convite foi feito durante sessão ordinária nesta terça-feira, 11 - Foto: Antonio Queirós | Câmara Municipal de Salvador

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), abriu as portas da sigla para recepcionar os vereadores do PP.

O convite feito por Muniz, durante sessão ordinária desta terça-feira, 11, acontece em meio à insatisfação dos parlamentares, que se queixam da falta de atenção do diretório municipal.

“Eu acho que esse assunto deve ser tratado internamente. Mas, já que você [vereador Sidninho] está dizendo que o partido não está fazendo o que combinou, pode ter certeza que o PSDB está de braços abertos”, disse, em plenário.

Já em coletiva de imprensa, o tucano preferiu não se limitar ao PP e afirmou que a legenda pode abrigar qualquer um vereador.

“O PSDB está de portas abertas para qualquer que seja o vereador que esteja insatisfeito e que ele enxergue no PSDB algo que seja bom não só para a sua carreira política, mas para o povo de Salvador. Antes de qualquer coisa, o PSDB pensa em resolver o problema da cidade”, declarou aos jornalistas.

As falas surgem após o vereador Sidninho voltar a cobrar atenção do presidente do partido, Cacá Leão, para que cumpra com os acordos firmados antes das eleições. Na oportunidade, ele também indicou a possível desfiliação dos cinco vereadores da sigla.

“Eu tenho uma relação histórica e política e não falto com a minha palavra. Então, quando a gente falta com a palavra, a gente tem que ser cobrado”, afirmou o vereador no púlpito.

“É muito fácil cumprir porque está nas mãos dele. Esse convencimento junto ao deputado federal de Brasília parte dele. E a Secretaria de Governo, ele pode justamente renunciar e adentrar um quadro do PP como ele prometeu e fez acordo. Para que todos entendam claramente, nunca tratamos nada em relação ao PP. Eu tenho certeza que cinco vereadores farão muita falta ao partido. Estamos abertos ao diálogo e tenho certeza que buscaremos uma nova casa em breve”, acrescentou.

Como já adiantado pelo Portal A TARDE, uma das promessas feitas pelo ex-deputado federal diz respeito à concessão do posto de deputado federal, atualmente ocupado pelo pai do dirigente partidário, João Leão, e uma pasta no alto escalão do governo Bruno Reis (União Brasil). Contudo, nenhum dos acordos saíram do papel.

Com isso, a saída de dois vereadores da Casa Legislativa abriria espaço para a entrada dos suplentes: Sandro Bahiense, que não conseguiu retornar à CMS, e Tiago Queiroz, liderança do Subúrbio Ferroviário, que terminou as eleições com 8.206 votos.

Na Câmara, o PP possui cinco vereadores, e elegeu o mais votado desta legislatura com 36 mil votos em outubro passado. Além de Sidninho, compõe a sigla: Jorge Araújo, Sandro Filho, Maurício Trindade e George o Gordinho da Favela.