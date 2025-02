Vereadores criticam indicações de comissões; Muniz esclarece

Presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB) explicou o funcionamento para composição dos colegiados aos vereadores - Foto: Gabriela Araújo | Ag, A TARDE

As indicações de vereadores para as comissões permanentes da Câmara Municipal de Salvador (CMS) voltaram a ecoar no Legislativo. Desta vez, o tema permeou o plenário Cosme de Farias na tarde desta terça-feira, 11.

Uma das reclamantes foi a vereadora Eliete Paraguassu (PSOL), que trouxe o tema à tona ao falar sobre o "racismo ambiental" nas comunidades quilombolas e marisqueiras e questionou a sua ausência na Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

“Fiquei muito triste quando esse pedido não foi atendido. Eu vivo a natureza, sou parte dela e represento populações que sofrem com os impactos ambientais na cidade. E eu quero muito pedir a todos aqueles e aquelas que entendam que há necessidade de pedir que faça parte da Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Saúde, é porque essas populações que eu aqui represento são populações que estão acometidas a doença por conta dos grandes crimes ambientais e grande racismo ambiental que tem na cidade de Salvador e no entorno e que acomete diretamente a vida dessas populações”, disse a vereadora.



Em seguida, o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), explicou o funcionamento para composição dos colegiados aos vereadores.

“Primeiro, eu não participo de quem vai ser presidente ou vice-presidente de comissão. […]. Não garanti a ninguém que seria presidente ou vice em comissão. Quem faz esse tipo de cálculo é a diretora legislativa”, disse.

As queixas se estenderam ao vereador Téo Senna (PSDB), que aproveitou o debate para questionar o correligionário sobre a sua ausência nas principais comissões.

Em resposta, o chefe do Legislativo afirmou que o colega ficou de fora por “falta de indicação” do líder partidário, Daniel Alves. “Vossa excelência tem um líder que é o vereador Daniel Alves. Vossa excelência teria que ter o contato com Daniel para que ele pudesse fazer essa indicação”, acrescentou.

Téo rebateu as declarações de Muniz e voltou a reafirmar que vem sendo excluído pelo próprio partido. “Infelizmente, ele não me comunicou. Todas as indicações do líder foram feitas sem a participação do vereador Téo Senna”, declarou.