Ex-vereadora de Salvador que viralizou ganha cargo na Alba

Ex-vereadora, Laina Crisóstomo (PSOL) - Foto: Gabriela Araújo / AG. A TARDE

Após não conseguirem a reeleição em 2024, os ex-vereadores de Salvador Laina Crisóstomo (Psol) e Leandro Guerrilha (Republicanos) foram nomeados para cargos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme publicação no Diário Oficial do Legislativo desta terça-feira, 11, Laina foi nomeada para a função comissionada de secretária parlamentar na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público.

O discurso de despedida da psolista da Câmara Municipal de Salvador no final do ano passado viralizou nas redessociais. Ela afirmou, entre outras coisas, que era defensora do aborto, maconheira e não-monogâmica. Veja:

checklist:

vereadora ❌

mulher preta ❌

sapatão ❌

macumbeira ❌

gorda ❌

com 50 tatuagens ❌

defensora do aborto ✅

mãe ❌

advogada feminista ❌

maconheira ✅

não-monogâmica ✅ pic.twitter.com/M84QSIPBEo — jovem em chamas (@jovememchamasss) December 22, 2024

Já Guerrilha vai atuar como secretário parlamentar da vice-liderança do bloco composto entre PL e Solidariedade, comandado pelo deputado estadual Pancadinha (SDD).

O salário mensal para ambas as funções é de R$ 7 mil. A tabela disponível, no entanto, foi atualizada pela última vez em janeiro de 2017.

A dupla não obteve sucesso nas eleições de outubro do ano passado. Guerrilha recebeu 6.221 votos e ficou na terceira suplência do Republicanos. Laina conseguiu 5.656 sufrágios e ficou na primeira suplência pelo Psol.