Jerônimo recebe título de doutor Honoris Causa de universidade baiana

Governador receberá honraria da Uesc - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O Conselho Universitário (Consu) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) aprovou, em sessão realizada na segunda-feira, 10, a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao governador da Bahia, professor Jerônimo Rodrigues (PT).

Na mesma sessão, também foram agraciados com a honraria o canoísta olímpico Isaquias Queiroz dos Santos, o médico Sílvio Porto de Oliveira e duas das mais importantes lideranças indígenas da região: Maria Valdelice Amaral de Jesus e Maura Rosa Vieira Titiah.

A decisão do Consu reconhece a relevância das contribuições dos homenageados para a sociedade em diferentes áreas. A Uesc justifica o título afirmando que Jerônimo se destaca por sua atuação no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o benefício da sociedade, de modo geral, e especialmente na área da educação com o fortalecimento do ensino superior no estado. “Sua trajetória acadêmica e política reforça o compromisso com a inclusão e a promoção do conhecimento”, declara o reitor Alessandro Fernandes. .

Em suas redes sociais, o governador agradeceu o título. Recebi, com emoção, o título de Doutor Honoris Causa da UESC! Uma honra que reafirma meu compromisso com a educação e a transformação social. Minha gratidão à UESC e a todos que caminham comigo nessa missão!”, publicou em seu perfil no X (antigo X).

A outorga do título de Doutor Honoris Causa é a mais alta honraria concedida pela Uesc e visa reconhecer personalidades que tenham prestado serviços notáveis à sociedade, seja na área acadêmica, científica, cultural ou social. A cerimônia oficial de entrega das homenagens será realizada em data a ser definida pela instituição.