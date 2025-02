Ivana Bastos é a primeira mulher a assumir presidência Alba

Deputada Ivana Bastos (PSD) - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Ainda que interinamente, Ivana Bastos (PSD) é a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ela, que é a primeira vice, ocupa o cargo após o afastamento, por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), do presidente eleito Adolfo Menezes (PSD).

Em 2022, Ivana foi a mais votada entre os 63 parlamentares do Legislativo baiano, com 118.417 votos. A primeira vitória eleitoral dela aconteceu em 2010, quando ainda era filiada ao PMDB e foi eleita deputada estadual. Nos pleitos posteriores, já filiada ao PSD, foi reeleita seguidas vezes.

Natural de Caetité, Ivana é comerciante e empresária, e foi proprietária de loja de confecção. É diretora da Rádio Alvorada em Guanambi, emissora que dirige há 20 anos. Trabalhou por mais de 14 anos junto a comunidades, ajudando a fundar várias associações, e obras de pequeno e médio porte que estão atendendo diretamente as comunidades.

Foi eleita para a Secretaria Geral na diretoria executiva da União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) em 2018 e eleita presidente da instituição para o biênio 2020-2021.

Afastamento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou, na segunda-feira, 10, o afastamento imediato do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), reeleito para o terceiro mandato no posto, na última semana.

A decisão é fruto de uma ação do deputado estadual Hilton Coelho (Psol), candidato derrotado à presidência da Casa, em pleito que ocorreu no dia 3 de fevereiro. No documento que o Portal A TARDE teve acesso, o magistrado cita a 'controvérsia' no processo que culminou na reeleição do atual presidente.

Adolfo terá até dez dias para apresentar um recurso contestando a decisão.