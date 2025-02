Adolfo faz reunião de urgência após ser afastado do comando da Alba

Adolfo Menezes foi afastado do comando da Alba - Foto: Divulgação

O presidente afastado da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), convocou, no início da noite desta segunda-feira, 10, uma reunião de urgência com a 1ª vice-presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), e outros membros da Mesa Diretora, após a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, em conversa com nomes próximos a Adolfo, a reunião acontece no gabinete do presidente. A tendência é que Ivana seja oficializada ainda nesta segunda como presidente da Alba.

Adolfo precisará ficar afastado do posto até que o mérito da ação seja julgado. O presidente da Casa foi alvo de uma ação do deputado estadual Hilton Coelho (Psol), que contestou sua recondução ao comando do legislativo dentro da mesma legistura, o que é vetado pelo STF.