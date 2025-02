Vereador quer mudar nome de rua de Salvador para Giulia Righetto

A turista Giulia Panchoni Righetto - Foto: José Simões | Ag. A TARDE e Reprodução | Redes Sociais

O vereador de Salvador, Claudio Tinoco (União Brasil), quer mudar o nome da Rua Travessa do Tijolo, onde fica situada a Igreja da Ordem 1ª São Francisco de Assis, para Rua Giulia Panchoni Righetto, em homenagem à jovem que morreu no desabamento parcial do teto da Igreja da Ordem 1ª São Francisco de Assis.

O projeto de lei que trata sobre alteração da nomenclatura do local foi apresentado nesta segunda-feira, 10, na Câmara Municipal da cidade (CMS). No púlpito, o edil defendeu a proposta e pediu o apoio dos colegas.

“Ela tinha um sonho que era viajar pelo mundo. Essa moça resolveu vir a Salvador e depois de visitar muitos monumentos, muitos atrativos naturais e culturais da nossa cidade. [...]. Foi exatamente em uma viagem dessas ao mundo, mas na primeira capital do Brasil, que Giulia Panchoni Righetto, ao visitar o Centro Histórico, Pelourinho de Salvador, adentrar à Igreja de São Francisco, e ela é uma das cinco vítimas do desabamento de parte do forro da igreja de ouro”, disse Tinoco.

Vereador Claudio Tinoco (União Brasil) em sessão ordinária nesta segunda-feira, 10 | Foto: Antonio Queirós | Câmara Municipal de Salvador

Para o vereador, a homenagem é uma forma de "honrar a memória" da turista para que ela seja "eternizada" na cidade.

Durante discurso, Tinoco afirmou que espera que os responsáveis pela tragédia seham punidos a rigor da lei.

"Espero sim que as perícias e as investigações possam não só apontar o responsável, mas punir os responsáveis por essa tragédia que culminou com a vida de Giulia, machucou ainda quase meia dúzia de pessoas, mas também e fez com que esse patrimônio de Salvador se perdesse parcialmente”, acrescentou.