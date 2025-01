Claudio Tinoco é reconduzido à liderança do União Brasil na Câmara

Vereador Claudio Tinoco tem 23 anos de filiado ao União Brasil - Foto: Ascom CMS

O vereador Claudio Tinoco foi reconduzido à liderança do partido União Brasil na Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta quarta-feira, 8. A escolha partiu de um acordo entre os vereadores da sigla nesta manhã.

Nesta nova legislatura, Tinoco também assume a posição de 1º secretário na Mesa Diretora. Além disso, ele é o edil com mais tempo de filiação ao partido — 23 anos, sendo o União Brasil sua única legenda.

“Agradeço aos meus colegas do União Brasil pela confiança em conduzir a maior bancada da Câmara Municipal, desempenhando a função de líder do partido. Renovo meu compromisso de trabalhar pelo fortalecimento do partido e pelo protagonismo da nossa bancada nas iniciativas legislativas, na defesa dos interesses da população e da cidade”, afirmou Tinoco.

A nova composição da comissão de liderança do União Brasil inclui, além de Tinoco, Marcelle Moraes como 1ª vice-líder, Alberto Braga como 2º vice-líder e Marcelo Guimarães Neto como 3º vice-líder.

“Agora, vamos nos dedicar a organizar a participação dos membros do União Brasil nas comissões permanentes, temporárias e frentes parlamentares. Defendemos a manutenção da presidência da CCJ e de mais uma comissão para o partido”, projetou Tinoco.