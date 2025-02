Adolfo prega tranquilidade após ser afastado do comando da Alba

Adolfo Menezes foi afastado de forma temporária - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) afirmou, em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira, 10, ter recebido com "tranquilidade" a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de lhe afastar da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Adolfo reforçou que a decisão já era esperada, e criticou o deputado estadual Hilton Coelho (Psol), autor da ação que culminou no seu afastamento temporário do cargo. O parlamentar foi eleito pela terceira vez para o posto, a segunda dentro da mesma legislatura, o que não é permitido pelo STF.

“Recebo com tranquilidade, até porque todos vocês são testemunhas que todas as vezes que eu me manifestei, no próprio dia de eleição, em todas as minhas entrevistas, nós já sabíamos, a Casa toda sabia de uma possível decisão do Supremo a respeito da minha recondução pela terceira vez”, afirmou Adolfo, que continuou.

“A presidência da Alba, claro que nós estamos numa democracia. O deputado Hilton Coelho, que só teve o voto dele, é o tipo de política que eles fazem, com radicalismo. Eles entraram e o ministro Gilmar Mendes, pelo sorteio, caiu para ele, ele concedeu liminar [...] O ministro Gilmar Mendes pediu liminar pedindo meu afastamento temporário, claro, temporário inicialmente. O ministro pediu explicação ao juiz substituto, que negou a liminar um dia após a eleição que o pessoal. Então, normal, com toda a tranquilidade”, completou o deputado.