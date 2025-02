Fátima Nunes é reconduzida à liderança do PT na Alba

Fátima foi reconduzida, por unanimidade, para permanecer no posto - Foto: Divulgação

A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia informa que a deputada estadual, Fátima Nunes, foi reconduzida, por unanimidade, para permanecer como líder do PT na Casa.

Assim, a parlamentar estará a frente da bancada petista durante o biênio da nova legislatura, de 2025-2027.

“Agradeço aos meus colegas deputados e deputadas por esta recondução e confiança para estar a frente de uma bancada com nove parlamentares, com a missão de coordenar, liderar, debater os temas e articular as políticas do Governo Jerônimo Rodrigues, e fortalecer cada vez mais o trabalho do Partido dos Trabalhadores aqui na Casa Legislativa e na sociedade”, declarou Fátima Nunes.